Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan Arslan’dan Kayseri’ye Ziyaret

(RHA)- Dünya kick boksunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren eski milli sporcu Gökhan Arslan, Kayseri’yi ziyaret etti. Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Arslan, aktif sporculuk döneminde uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil ederken, bugün ise Almanya’da yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinde üç ayrı spor akademisi bulunan Arslan, yıllardır Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin sporla buluşması için çalışmalar yürütüyor. Birçok sporcunun yetişmesine katkı sağlayan Arslan, aynı zamanda milli takım düzeyindeki sporcuların eğitim süreçlerinde de görev alıyor. Arslan’ın kariyerinden 4 kez Dünya Kick Boks şampiyonluğu bulunuyor. Kayseri’ye üçüncü kez geldiğini belirten Gökhan Arslan, şehri bu ziyaretinde daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Kayseri’ye aile dostu Salim Cirit’in davetiyle geldiğini ifade eden Arslan, “Buraları gördüm ama bundan önce de Avrupa Kayserili İşverenler Birliği’nde tanıdıklarım vardı. 3 gündür buradayız. Tarihi yerleri, şehri ve insanları olsun çok güzeldi” dedi.

Almanya’da faaliyet gösteren spor akademilerinde farklı ülkelerden sporcuların eğitim aldığını belirten Arslan, “Stuttgart bölgesinde üç tane akademim var. Sporcular sadece Türk değil. Kendi çocuklarım da aktif olarak spor yapıyor. Hem onların hocası hem de bir iş insanı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum” diye konuştu.Kayseri’ye daha önceki ziyaretlerinde şehri gezme fırsatı bulamadığını kaydeden Arslan, “İlk gelişimim deprem dönemine denk geldi. İkinci gelişimde de kış mevsimiydi. Bu nedenle şehri çok fazla görememiştim. Son 3 gündür Salim abimin ve dostlarımızın yardımıyla Kayseri’nin çok güzel yerlerini gezdik. Gerçekten harika bir şehir” ifadelerini kullandı.

Kayseri mutfağından da övgüyle söz eden Arslan, “Çok güzel lezzetler tattık. Yemekler muhteşem. İnsanlar çok sıcakkanlı. Pastırma ve sucuk tatma fırsatım olmadı. Çok davet vardı. O yüzden yanımda götürüyorum. İnşallah daha sonra tadacağım” dedi.

Avrupa’daki Türk sporculara verdiği desteklerden dolayı Avrupa Kayserili İşverenler Birliği’ne teşekkür eden Arslan, “AKİB Başkanı Sayın Ali Hızır’a, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar sadece bizlerin değil, yeni sporcuların da yanında olan çok değerli insanlar. İş insanları ve sporcular için önemli çalışmalar yapıyorlar” şeklinde konuştu.

