Dünya Kupası Heyecanı Dev Ekranla Millet Bahçesinde

Dünya Kupası’nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımı’nın, Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşması 14 Haziran Pazar günü Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda Türkiye saati ile 07.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen dev ekran etkinliği ise saat 06.30’da kapılarını açacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin uzun yıllar sonra Dünya Kupası sahnesinde yer almasının tüm vatandaşlar için ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu belirterek, Kayserilileri milli takımın yanında olmaya davet etti. Büyükkılıç, vatandaşların karşılaşmayı konforlu ve coşkulu bir atmosferde takip edebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara sıcak çay, çorba ve simit ikramında bulunulacak. Kayserililer, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek hem milli takım heyecanını paylaşacak hem de Dünya Kupası atmosferini hep birlikte yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları 14 Haziran Pazar günü saat 06.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulacak dev ekranda A Milli Futbol Takımı’na destek vermeye davet etti.