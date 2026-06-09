Dünya Kupası'nda İngiltere, Kayserili Aziz'in resmini formasında kullandı

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere Millî Takımı'nın formaları üzerine resmini bastığı Kayserili Aziz Georgius kimdir ve Kayseri ile irtibatı nedir?

Kayseri kentine, rengini, iklimini, suyunu ve bereketini veren görkemli Erciyes Dağı, Hitit ve Asur dönemlerinde birçok farklı isimle(Tapala, Masku, Harki, Aşkaşipa, Harhara) anılmış olsa da Kapadokya Döneminde Ariadne Dağı olarak isimlendirilmekteydi. Helenistik Roma Döneminde ise ak-ışıltılı, gümüş renkli dağ anlamında ‘Argaios’ deniliyordu.

Pagan Roma zulmünün İsevî müminleri kuşattığı Miladi III. Yüzyılda Kayseri/Kapadokya bölgesinde yaşayan ve Romalı bir askerken İsa a.s.’ın inanırları arasına katılan ve ordu komutanlığı görevini bırakan Georgios azizler sınıfına katılarak, İmparator Diocletianus'a karşı çıkar. Bu itirazının ardından hapsedilerek işkence gören Georgios'un inancından vaz geçmeyince 23 Nisan 303 tarihinde Filistin'de kafası kesilerek idam edildiği biliniyor. İşte Erciyes’in ismi, Grekçe Argaios bağlantısından çok, Aziz Georgios (Aziz Corciyus)’a izafeten ses benzerliği ile Erciyes ismini alır.

Tavrı, cesareti ve kahramanlığı ile dillere destan olan bu Aziz adına anlatılan bir efsaneye göre, günde iki kuzu yiyerek beslenen ejderha bölgeyi açlık ve sefalete sürükler. Ejderhayı öldürmek için tüm imkanlar seferber edilse de mümkün olmaz. Çaresiz kalan halk ejderhaya genç kızları kurban etmeye başlar ve sıra kralın kızına gelir. Ejderhanın gelip kendisini yemesini bekleyen kralın kızını kurtarmak için beyaz atı üstünde efsanevi kahraman eli mızraklı Kayserili Georgious oraya gelir ve ejderhayı mızrakla yaralayıp, atının ayakları altında ezerek öldürür. Ejderhanın öldürülmesine sevinen kral, Georgois’u hediyelere boğar. George ise bu verilen hediyeleri fakir halka dağıtır. İmanı, cesareti ve cömertliği sembolize eden mitolojik ve dinî bir kahraman olan Aziz Georgios’un savaştığı ejderha ise o günün zalim pagan Roma rejimini sembolize eder. Hristiyan kilise resmi kültüründe bu eli mızraklı kahramanın efsanevi mücadelesini sembolize eden bol miktarda duvar resmi vardır.