Dünya Kupası play-off kuraları bugün çekilecek
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off kuraları bugün saat 15.00'da çekilecek.
A Milliler, İspanya’yla karşılaştığı son müsabakadan 2-2 berabere ayrılarak dünya kupası elemelerinde 13 puan toplayarak grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off’a gitmeye hak kazandı.
Play-off kuraları bugün saat 15.00’da çekilecek ve Türkiye, kuraya birinci torbadan girecek. Kurallara göre birinci ve dördüncü, ikinciyle üçüncü torbadaki takımlar eşleşecek. Bu durumda Türkiye'nin muhtemel rakipleri Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda oluyor.
Torbalarda yer alan takımlar ise şu şekilde;
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda