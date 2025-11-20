  • Haberler
  • Spor
  • Dünya Kupası play-off kuraları bugün çekilecek

Dünya Kupası play-off kuraları bugün çekilecek

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off kuraları bugün saat 15.00'da çekilecek.

Dünya Kupası play-off kuraları bugün çekilecek

A Milliler, İspanya’yla karşılaştığı son müsabakadan 2-2 berabere ayrılarak dünya kupası elemelerinde 13 puan toplayarak grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off’a gitmeye hak kazandı.
Play-off kuraları bugün saat 15.00’da çekilecek ve Türkiye, kuraya birinci torbadan girecek. Kurallara göre birinci ve dördüncü, ikinciyle üçüncü torbadaki takımlar eşleşecek. Bu durumda Türkiye'nin muhtemel rakipleri Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda oluyor.

Torbalarda yer alan takımlar ise şu şekilde;
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Melikgazi'de İki Yeni Sosyal Tesis
Melikgazi’de İki Yeni Sosyal Tesis
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!