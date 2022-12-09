“Dünya’nın en güzel şehriyle, Türkiye’nin en güzel şehrini buluşturduk”

“Bu festival bizim için gurur kaynağı” diyen Temel, “Dünya’nın en güzel şehriyle Türkiye’nin en güzel şehrini burada buluşturduk. Herkesi tanıtım günlerine gelmeye davet ediyorum” diye konuştu.

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Kayseri Tanıtım Günleri pazar günü sona erecek. Kayseri Tanıtım Günleri’nde Kayseri’den birçok yöresel firma stantlarda yerini alırken hem İstanbullular hem de İstanbul’da yaşayan Kayserililer festivale yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Canlı yayında konuşan Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Başkanı ve TÜMKAYDER Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, “İstanbul’da tam bir festival havası var, adeta pastırma havası. Bu tür festivaller zahmetli, yorucu ve ekip isteyen işler. Bugün festival düzenleniyor ama bunun arkasında ciddi bir mutfak çalışması var. Kayseri’de Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl ve İlçe Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız büyük destek verdiler. Bu festival bizim için gurur kaynağı. Çünkü ilk defa yapılıyor. İstanbul dünyanın en güzel şehri. Kayseri de Türkiye’nin en güzel şehri. Dünya’nın en güzel şehriyle Türkiye’nin en güzel şehrini birleştirmiş oluyoruz. Çadırlarımız var, kültür çadırı ve lezzet çadırı. Kültür çadırında Kayseri’nin tarihini, turizmini, medeniyetini, bütün ürünlerini ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Kayseri Valiliği stantlarında bütün hemşerilerimiz, İstanbullular Kayseri kültürünü tanıma fırsatı buluyorlar. Lezzetler çadırında da Kayseri yöresi damak tatlarına sucuk, pastırma, mantı, başta olmak üzere Kayseri’ye özgü ne varsa burada bulma şanslarına sahipler” şeklinde konuştu.

“Her bir stant kendi içinde özveriyle yöresel ürünleriyle, yöresel mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla tanıtılıyor” diyen İstanbul Kayseri Derneği (İSTKAYDER) Kurucu Başkanı Fikret Şahin “Biz dernek olarak ilk Beylikdüzü’nde başladık. Sonrasında tüm hemşerilerimize ulaşmak için ilçelerimize temsilcilikler açtık. Her ilçede bir arkadaşımızı temsilci olarak görevlendirdik. Biz genel olarak 6 tane mantı festivali yaptık İstanbul’da. Federasyonlarımızla yaptıklarımız ayrı. 4 tane de onlarla beraber yaptık. Toplamda 10 sefer mantı festivali yaptık. İstanbullulara adımızı duyurduk Kayserili olarak. Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu Başkanla beraber mantı festivalleri yaparken Ekrem Başkan hep şunu sordu. Kayserililer niye yok? Kayserililer Yenikapı’da niye yok? Bu sene ilk müracaat edip kabul edilenlerdeniz. Kayseri yöremizi de tanıttığımızı düşünüyorum. Her bir stant kendi içinde özveriyle yöresel ürünleriyle, yöresel mekanlarıyla, tarihi mekanlarıyla hepsi şu anda tanıtılıyor. Bizim bunu yapmaktaki ana amacımız Kayseri’yi tanıtmak ama Kayseri’yi tanıtırken de en önemli gayemiz öğrenci burslarımız. Bizim bu işe girmekteki maksadımız da oydu. Giderek hayat şartlarının pahalanmasından dolayı öğrencilere yetişemiyorduk. 10 yıldır öğrencilere burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kayserililer Derneği (İSTKAYDER) Başkan Yardımcısı Fatih Uzun ise “Aynı gemideyiz. Amacımız Kayseri’yi İstanbul’a, Türkiye’ye ve dünyaya duyurmak. Kayseri’ye ne kadar faydamız olursa o kadar iyi olur. Hepimiz işimizden, gücümüzden, ailemizden fedakârlık yaparak bu çalışmayı yaptık. Arkadaşlarımıza, başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi yoğunluğu görmek çok güzel. Cumartesi, Pazar daha yoğun olacak tabi. Burada yöresel lezzetlerimizi tanıtacağız. Pastırmanın, sucuğun bizim olduğunu mantının Kayseri’de yenildiğini görmeleri bizleri cidden mutlu etti” dedi.