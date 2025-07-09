Dünya Nüfus Günü 2025: Türkiye'nin Nüfusu Durağanlaştı

2024 yılı itibarıyla, dünya genelinde en fazla nüfusa sahip ülkeler sıralamasında Hindistan, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile birinci sırada yer alıyor. Bunu, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin ve 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun %39,4'ünü oluşturuyor.

Türkiye ise, 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusu ile 194 ülke arasında 18. sırada bulunuyor ve dünya nüfusunun %1,0’ını temsil ediyor. Ancak dikkat çeken bir gelişme var: 2000'li yıllarda Türkiye, İran ve Mısır’ın nüfusları neredeyse eşitken, bugün İran yaklaşık 5 milyon, Mısır ise yaklaşık 30 milyon nüfus farkı ile Türkiye'yi geride bırakmış durumda. Ülkemiz, nüfus büyüklüğünde durağanlıktan azalışa geçme riskiyle karşı karşıya. Bu durum, Türkiye'nin demografik yapısının geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.