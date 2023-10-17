Dünya Odalar Federasyonu’nun Başkanlığı’na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Kayserili iş insanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu’nun (World Chamber Federation - WCF) Başkanlığına seçildi.

Altı aday arasından en yüksek oyu alarak seçilen Hisarcıklıoğlu, 2023 – 2025 döneminde dünya odalarını yönetecek.

‘ŞİMDİ ÜLKEMİZ VE İŞ DÜNYAMIZ İÇİN DAHA BÜYÜK BİR ŞEVKLE KOŞMA VAKTİDİR’

Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ‘Küresel iş dünyasının zirvesindeyiz. 115 ülkenin odalarını bir çatı altında birleştiren ve merkezi Paris’te bulunan Dünya Odalar Federasyonu’nun Başkanlığı’na seçildim. Türk iş dünyamız, 365 Oda ve Borsamız adına gurur duydum. Ne mutlu ki, küresel iş dünyasının zirvesinde bayrağımızı dalgalandıracağız. TOBB olarak sadece Türkiye’de iş dünyasının sesi olmuyor, dünyada da ülkemizi ve iş dünyamızı en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Dünya Odalar Federasyonu (World Chamber Federation - WCF) seçiminde destek veren herkese teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir” ifadelerine yer verdi.

HİSARCIKLIOĞLU’NUN ULUSLARARASI GÖREVLERİ

- Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi

- Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı

- İslam Ticaret, Sanayi, Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı

- Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı

- Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı.