Dünya Odalar Federasyonu'nun Başkanlığı'na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Kayserili iş insanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) başkanlığına seçildi.

PAYLAŞ
  • 17.10.2023 18:02
  • Güncelleme: 17.10.2023 18:02
Dünya Odalar Federasyonu'nun Başkanlığı'na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Kayserili iş insanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu’nun (World Chamber Federation - WCF) Başkanlığına seçildi.
Altı aday arasından en yüksek oyu alarak seçilen Hisarcıklıoğlu, 2023 – 2025 döneminde dünya odalarını yönetecek.

‘ŞİMDİ ÜLKEMİZ VE İŞ DÜNYAMIZ İÇİN DAHA BÜYÜK BİR ŞEVKLE KOŞMA VAKTİDİR’

Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ‘Küresel iş dünyasının zirvesindeyiz. 115 ülkenin odalarını bir çatı altında birleştiren ve merkezi Paris’te bulunan Dünya Odalar Federasyonu’nun Başkanlığı’na seçildim. Türk iş dünyamız, 365 Oda ve Borsamız adına gurur duydum. Ne mutlu ki, küresel iş dünyasının zirvesinde bayrağımızı dalgalandıracağız. TOBB olarak sadece Türkiye’de iş dünyasının sesi olmuyor, dünyada da ülkemizi ve iş dünyamızı en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Dünya Odalar Federasyonu (World Chamber Federation - WCF) seçiminde destek veren herkese teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir” ifadelerine yer verdi. 

HİSARCIKLIOĞLU’NUN ULUSLARARASI GÖREVLERİ
- Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi
- Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan Yardımcısı
- İslam Ticaret, Sanayi, Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı
- Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı
- Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon gezisi

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon gezisi

KTO meclis üyesi Borazan toprağa defnedildi

KTO meclis üyesi Borazan toprağa defnedildi

Beyazay Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Beyazay Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Kayserispor Iğdır FK ile eşleşti

Kayserispor Iğdır FK ile eşleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

5
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

6
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazzelliler siyonistlere meydan okuyor

Gazzelliler siyonistlere meydan okuyor

Milletvekili Akar, 'Mehmetçik kahramanlık ve fedakarlıkla terörle mücadele etmeye devam edecek'

Milletvekili Akar, “Mehmetçik kahramanlık ve fedakarlıkla terörle mücadele etmeye devam edecek”

DAHA FAZLA
Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme'de 3. hafta tamamlandı

Vali Çiçek: 'Her Ev Bir Okul Projesine destekler çığ gibi büyümeye başladı'

Vali Çiçek: 'Her Ev Bir Okul Projesine destekler çığ gibi büyümeye başladı'

Kayseri protokolünden 'göz bantlı' farkındalık yürüyüşü

Kayseri protokolünden 'göz bantlı' farkındalık yürüyüşü

Kriyoterapi tedavisi nedir ve ne tür hastalıklarda uygulanmaktadır?

Kriyoterapi tedavisi nedir ve ne tür hastalıklarda uygulanmaktadır?

Dünya Odalar Federasyonu'nun Başkanlığı'na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

Dünya Odalar Federasyonu’nun Başkanlığı’na TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi