Dünya Prematüre Günü: SGK'dan prematüre bebeklere ücretsiz sağlık hizmeti vurgusu

SGK, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında yaptığı açıklamada, erken doğumla dünyaya gelen prematüre bebeklerin devlet hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerine ücretsiz erişmeye devam ettiğini duyurdu. SGK tarafından paylaşılan bilgilendirmede, prematüre bebeklerin ihtiyaç duyduğu bakım, tedavi ve kuvöze alma işlemlerinden ilave ücret alınmadığı belirtilerek: “Erken doğumla dünyaya gelen prematüre bebeklerimizin devlet hastanelerinde sağlığa erişimini ücretsiz olarak sağlamaya devam ediyoruz. 17 Kasım #DünyaPrematüreGünü'nde, bebeklerimizin ihtiyaç duyduğu gerekli bakımlarla sağlıklı bir geleceğe adım atabilmeleri için daima yanlarında oluyoruz” denildi.

Haber Merkezi

