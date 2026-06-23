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Dünya Şampiyonu Ayşegül Açık Kayseri'de Coşkuyla Karşılandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda genç bayanlar kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ayşegül Açık, yurda dönüşünde Kayseri'de coşkulu bir törenle karşılandı.

Dünya Şampiyonu Ayşegül Açık Kayseri'de Coşkuyla Karşılandı

Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık için havalimanında düzenlenen karşılama programına ailesi, antrenörleri, takım arkadaşları ve çok sayıda sporsever katıldı. Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanan genç sporcu, elde ettiği tarihi başarı nedeniyle tebrikleri kabul etti.

Dünya şampiyonluğu ile hem Türkiye’ye hem de Kayseri’ye büyük gurur yaşatan Ayşegül Açık, karşılamaya katılan vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Şampiyonluk sevincinin paylaşıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.
Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen organizasyonda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaşan Ayşegül Açık, uluslararası arenada kazandığı altın madalya ile Türk sporuna önemli bir başarı daha kazandırdı.
Yetkililer, dünya şampiyonu sporcu Ayşegül Açık ile başarısında önemli pay sahibi olan antrenörü Nurten Kurt’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi

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