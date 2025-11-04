Dünya Şampiyonu Çağdaş Kaya'ya tebrik

Dünya Bedensel Engelliler Şampiyonası'ndan derece ile dönen ve Mersin'de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda Para Halter branşında 59 kilogramda şampiyon olan sporcu Çağdaş Kaya ve Antrenörü Gökhan Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Müdür Kabakcı ise tebriklerini iletti.

4-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Mısır’da düzenlenen, Dünya Bedensel Engelliler Şampiyonası’ndan derece ile dönen ve Mersin’de düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları’nda Para Halter branşında 59 kilogramda şampiyon olan sporcu Çağdaş Kaya ve Antrenörü Gökhan Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Müdür Kabakcı ise tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

