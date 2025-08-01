'Dünya Sivaslılar Günü' Kayseri'de Yapılacak

Dünya Sivaslılar günü kapsamında gerçekleştirilecek kutlamalar hakkında basın açıklamasında bulunan Kayseri Sivaslılar Derneği Başkanı İsa Gün, "Köklerinden kopmayan bir millet geleceğe sağlam adımlarla yürür. Bizler de bu inançla doğduğumuz topraklara olan vefamızı, doyduğumuz şehre olan minnetimizle harmanlayarak büyük bir birlikteliğe hazırlanıyoruz. Sivas kültürünü yaşatmak, hatırlatmak, tanıtmak ve en önemlisi birlik duygumuzu pekiştirmek adına düzenlediğimiz 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü kutlamalarını bu yıl Kayseri Millet Bahçesi'nde coşkulu bir programla gerçekleştireceğiz. Etkinliklerimiz 5 Ağustos Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve gece boyu sürecek. Bugün burada sadece bir duyuruyu değil, gönülden gelen bir çağrıyı paylaşmak üzere toplandık. Çünkü bizler için 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü yalnızca bir takvim günü değil, aynı zamanda kültürel bağlarımızı tazelemenin, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin, geçmişimize sahip çıkmanın adıdır. Sivaslı olmak, tarihiyle, sözüyle, sazıyla, mertliğiyle yoğrulmuş bir kimliktir. Ve biz bu kimliği doğduğumuz topraklara olan vefa, doyduğumuz şehre yani Kayseri'ye ise derin bir minnet duygusuyla birlikte yaşatıyoruz. Bu etkinlik yalnızca bir kutlama değil, geçmişi unutmadan bugünü paylaşarak geleceğe umutla bakma iradesidir. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Sivaslıların ortak buluşma noktası, aynı zamanda kültürle yoğrulmuş bir gönül köprüsü olacaktır" ifadelerinde bulundu.