DÜnya Sivaslılar Günü'nde Kayseri'yle kardeşlik mesajı

Kayseri Sivas Federasyonunun düzenlediği ‘Dünya Sivaslılar Günü’ programı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Birbirinden farklı sanatçıların sahne aldığı programa; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslılar Derneği Başkanı İsa Gün ve vatandaşlar katılım sağladı.

Burada konuşan Kayseri Sivaslılar Derneği Başkanı İsa Gün, “Benzer kültürlerin, aynı ahlakın, aynı samimiyetin evlatlarıyız. İşte buna Anadolu kültürü denir. İşte buna kardeşlik denir. Kayseri'nin bereketli topraklarında bu güzel şehrin bize sunduğu imkanlarla kök saldık. Kayseri'nin çalışkan insanlarıyla dost ve kardeş olmaktan gurur duyuyoruz. Kayseri ve Sivas tarih boyunca omuz omuza, gönül gönüle yürümüş iki kadim şehir. Bugün burada sadece geçmişimizi yâd etmiyoruz, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir söz veriyoruz. Devletimizin 2025 yılı Aile Yılı ilan etmesi, bizlere önemli bir sorumluluk ve ilham vermiştir. Çünkü aile, toplumun temeli, milletin mayası, insanın sığınağıdır. Bu şehirde, Sivas'tan Yozgat'a, Nevşehir'den Niğde'ye, Ağrı'dan Erzurum'a yüz binlerce vatandaşımız yaşıyor. Kayseri, tıpkı İstanbul gibi, farklı illerden göç alarak büyüyen, gelişen, Anadolu'nun parlayan yıldızı haline gelen bir vizyon şehirdir. Kayseri Sivas kardeşliği, sadece bir hemşehrilik bağı değil, Anadolu'nun birliğinin ve gönül coğrafyamızın en güzel örneğidir. Bu kardeşliğin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedî, yollarımız açık olsun. Sivaslı olmak bir memleket meselesi değil, bir gönül meselesidir. Sizleri yürekten selamlıyorum. Yaşasın Sivaslılar! Yaşasın Kayseri Sivas kardeşliği! Yaşasın birlik beraberliğimiz” diye konuştu.