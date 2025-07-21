Dünya Sokak Basketbolu Kayseri'ye Taşınıyor: FIBA Onaylı 3x3 Turnuvası

Turnuvaya 16 yabancı ve 16 Türk takım katılacak ve kazanan takım, FIBA Dünya Turu'na katılma şansı elde edecek. Toplamda 240 bin TL ödülün dağıtılacağı bu etkinlikte, birinciye 120 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye ise 40 bin TL ödül verilecek. Katılımcı takımlar ayrıca ücretsiz konaklama, günlük yemek, profesyonel FIBA logolu formalar ve sürpriz hediyelerle karşılanacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak üstü kapalı özel arenada, profesyonel basketbol sahası ekipmanları ve 3 taraflı tribünlerle donatılacak bu etkinlik, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bir eğlence festivali olarak da dikkat çekecek. Anadolu Efes ve Milli Takım anonsörü Mustafa Özben'in sunumları, DJ performansları ve etkinlik alanlarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunulacak.

Katılım tamamen ücretsiz olacak, ancak her takımda en az 3, en fazla 4 aktif ve onaylı FIBA hesabına sahip oyuncu bulunması gerekecek. Başvurular, FIBA puanı ve önceki başarılar esas alınarak değerlendirilecek ve uygun şartları sağlayan takımlar telefonla davet edilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için Spor A.Ş.’nin sosyal medya hesapları ve www.sporaskayseri.com.tr adresi takip edilebilir. Bu turnuva, Kayseri'nin spor kültürünü uluslararası alanda tanıtmak için önemli bir fırsat sunuyor.