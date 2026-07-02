Dünya Spor Başkenti Kayseri’de bir üzücü haber daha: Melikgazi basketbol takımı kapandı

Spor başkenti seçilen Kayseri’nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden takım kapandı.

Kayseri’nin spor başkenti adaylığı sunumunda yer bulan ve bir önceki sezon son günlerde lige katılmayı başaran Melikgazi Kayseri Basketbol Küme kapandı. Kadınlar Basketbol alanında ekol haline gelen geçmişte Avrupa ve ligde başarılar elde eden Melikgazi Kayseri Basketbol kulübü yöneticileri dün federasyona lige katılmayacakları yönünde dilekçeyi sundu. 2005 - 2007 yılları arasında TED Kayseri Koleji olarak mücadele eden takım, daha sonra Panküp TED, Panküp Şekerspor, Kaskispor, AGÜ Spor, Bellona Kayseri Basketbol ve son olarak da Melikgazi Belediyesi bünyesinde Melikgazi Kayseri Basketbol olarak mücadele etti. 593 Bin nüfusu ile 45 ilden büyük olan Melikgazi Belediyesi, önceki senelerde erkek basketbol ve erkek voleybol takımlarını da kapatmıştı. Erkek voleybol takımı seneler sonra yeniden 1i’nci Lige yükseldi.