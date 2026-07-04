Dünya Spor Başkenti Kayseri'de Elit Voleybol takımı tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı

DKayseri Elit Voleybol tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı



TVF Erkekler 2’nci Liginde ve bütün alt yaş kategorilerinde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol 2026 – 2027 sezonu öncesi bütün faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Kayseri’yi erkekler voleybolu kategorisinde temsil eden ve gençlik kulübü hüviyetinde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol Kulübü kapısına kilit vurdu. A Takımı 2’nci Lig’de yer alan bütün alt yaş kategorilerinde de müsabakalara çıkan Türkiye finalleri ve Yarıfinallerine giden kulüp faaliyetlerini sonlandırdı. Kulüp Başkanı Metin Tutum’un yaptığı yazılı açıklamada, “Elit Voleybol Spor Kulübü olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizi sonlandırma kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ter döken, hayaller kuran, mücadele eden tüm sporcularımıza; onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllar boyunca sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile olmayı başardık. Sevinçleri birlikte yaşadık, zorlukları birlikte aştık.

Her bir sporcumuzun hayatına dokunabilmiş olmak, bizler için en büyük gurur kaynağıdır.

Bugün bir kapanış olsa da, geride bıraktığımız değerler, dostluklar ve anılar her zaman yaşamaya devam edecektir. Tüm sporcularımıza hayatlarının bundan sonraki süreçlerinde başarılar diliyor, bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.