'Dünya Spor Başkenti projesiyle ilgili Kayseri'de inceleme yapılacak'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ‘Dünya Spor Başkenti’ hedefi doğrultusunda 16 Nisan’da yetkililerle kritik görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti. Bu sürecin şehre büyük değer kattığını vurgulayan Büyükkılıç, hafta sonu Erciyes’te düzenlenecek olan ‘Kökbörü’ etkinliğinin turizmi canlandırma açısından önem taşıdığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizi hem sporun başkenti bağlamında hem de kültürün başkenti bağlamında şehirlerarası bir yarış mantığı içerisinde çalışmalarımızla taçlandırmak istiyoruz. Amacımız turizmi hem daha kalıcı kılmak, zenginleştirmek; hem de Kayserimiz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehir, bu zenginliğimizi Türk Cumhuriyetlerimizle de buluşturmak suretiyle onlara da katkı sağlamak. Biz de elbette katkı alacağız, Orta Asya'dan gelmişiz, biz de katkı sağlayacağımıza fazlasıyla inanıyoruz. Spor A.Ş.'miz çok büyük bir gayret içerisinde. 16 Nisan'da Dünya Spor Başkenti projesiyle ilgili yetkililer gelecek, incelemeler yapacaklar. Bu uluslararası etkinlikleri de çok önemsiyorlar. Erciyes'imizde de ilk kez düzenlenecek olan Türk'ün ata sporu, hem kültür başkentine hem sporun başkentine katkısı olacak Kökbörü etkinliği çalışmamız var. Değerli Valiliğimizin de iş birliği halinde Erciyes'imizi aktivitelerle buluşturma bağlamında oradaki ata sporumuzla ilgili Kökbörü etkinliğine vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hava da güzel gözüküyor hafta sonu inşallah. Erciyes Kayak Merkezimizde hem kayaktan yararlanırlar hem bu yarışmaları izlerlerse oradaki heyecana heyecan katarlar diye düşünüyoruz. Dünya Spor Başkenti olma projemiz 2029’da. Önceden ilan ediyorlar 2027, 2028 verilmiş. Haziran ayında da açıklayacaklar. Biz bu sürece bütün federasyonların hepsini davet ettik. 16-17 Nisan'daki değerlendirmelerde ve buluşmalarda çok büyük katılım olacak. O açıdan da önemsiyoruz. Böyle olunca şehrin değerine değer katıyor, turizm açısından zenginliğe sebep oluyor” şeklinde konuştu.