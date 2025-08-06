Dünya Temiz Nefes Günü: Kayseri'nin en ferah yerleri

6 Ağustos Dünya Temiz Nefes Günü’nde, Kayseri’nin piknik alanları doğanın ve yeşilin tadını çıkartmaya imkan tanıyor. Her mevsim bir başka olan piknik alanları, ziyaretçiler için sayısız imkan sunuyor. Kıranardı Kent Ormanı, Barsama Mesire Alanı, Gültepe Parkı ve Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gibi birçok piknik alanları da yeşille iç içe, tertemiz nefes almak isteyenlerin ise uğrak noktası haline gelmiş durumda.

KIRANARDI KENT ORMANI

Kıranardı Kent Ormanı şehir merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şehir manzarasının ve yeşilin doyasıya hissedildiği bu piknik yerindeki imkanlar bir hayli fazla.

BARSAMA MESİRE ALANI

Barsama Mesire Alanı şehir merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yeşilin içinde piknik yapmak isteyenlerin gözdesi.

GÜLTEPE PARKI

Gültepe Parkı şehir merkezine yalnızca 2 kilometre uzaklıkta. Park içerisinde yürüyüş yapabilir, çocuklarınızla oyun parklarında oynayabilir ya da piknik yapabilirsiniz.

ZİNCİDERE 100. YIL MESİRE ALANI

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Ziyaretçilerin gölet etrafında piknik yapabileceği, şehir manzarasının keyifle izlenebileceği ferah bir piknik alanı.