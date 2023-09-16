Dünya Temizlik Günü’nde Kayseri’de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Etkinlik öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Let’s Do It Kayseri Temsilcisi Süreyya Özbağdatlı, “Bugün 16 Eylül, 2016 yılından itibaren bu gün Dünya Temizlik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu hareketin başlangıcı 2005 yılında Estonya’da 5 saatte 10 bin ton çöp toplanmasıyla gerçekleşen ve daha sonra her sene bu tekrarlayan bir etkinlik olarak gerçekleşen Let’s Do It çerçevesinde yapılıyor. Let’s Do It 2018 yılından itibaren Türkiye’de dernekleşmiş ve her yol 16 Eylül’de bugün kutlanmaktadır. Bizde onun için bir araya geldik. Kayseri’de 3 farklı noktada çevre temizliği yapacağız. Şuan 180 ülkede Türkiye’de de 81 ilde aynı anda temizlik faaliyeti yapılacak.” diye konuştu.

Kayseri Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Semra Tenbel ise, “Bu oluşumun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. BM’nin sürdürülebilir 17 kalkınma planlarının hedeflerini gerçekleştirebilmek adına burada bulunuyoruz. Dünya Temizlik Günü de buna bir vesile. Sadece bir gün değil değil, aslında her gün Dünya Temizlik Günü gibi kutlanması, bu şekilde çevremizin temiz tutulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Saha sonra belirlenen yerlere dağılan gönüllüler geri dönüşüm sınıflarına göre atıkları topladılar.