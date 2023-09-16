Dünya Temizlik Günü'nde Kayseri'de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

 16 Eylül'de Dünya Temizlik Günü nedeniyle Let's Do It Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen Gençlik Merkezi ve Genç Kızılay üyeleri Sarımsaklı ve Kıranardı mesire alanları ile Hisarcık Vadisi'nde çevre temizliği yaptı.

PAYLAŞ
  • 16.09.2023 18:40
  • Güncelleme: 16.09.2023 18:40
Dünya Temizlik Günü'nde Kayseri'de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Etkinlik öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Let’s Do It Kayseri Temsilcisi Süreyya Özbağdatlı, “Bugün 16 Eylül, 2016 yılından itibaren bu gün Dünya Temizlik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu hareketin başlangıcı 2005 yılında Estonya’da 5 saatte 10 bin ton çöp toplanmasıyla gerçekleşen ve daha sonra her sene bu tekrarlayan bir etkinlik olarak gerçekleşen Let’s Do It çerçevesinde yapılıyor. Let’s Do It 2018 yılından itibaren Türkiye’de dernekleşmiş ve her yol 16 Eylül’de bugün kutlanmaktadır. Bizde onun için bir araya geldik. Kayseri’de 3 farklı noktada çevre temizliği yapacağız. Şuan 180 ülkede Türkiye’de de 81 ilde aynı anda temizlik faaliyeti yapılacak.” diye konuştu.
Kayseri Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Semra Tenbel ise, “Bu oluşumun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. BM’nin sürdürülebilir 17 kalkınma planlarının hedeflerini gerçekleştirebilmek adına burada bulunuyoruz. Dünya Temizlik Günü de buna bir vesile. Sadece bir gün değil değil, aslında her gün Dünya Temizlik Günü gibi kutlanması, bu şekilde çevremizin temiz tutulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Saha sonra belirlenen yerlere dağılan gönüllüler geri dönüşüm sınıflarına göre atıkları topladılar.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yola düşen sebzelerini alacakken araç çarpan sürücü ağır yaralandı

Yola düşen sebzelerini alacakken araç çarpan sürücü ağır yaralandı

Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tahta açılış ziyareti

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a tahta açılış ziyareti

Paraşütte sözleşme imzaladı

Paraşütte sözleşme imzaladı

Kayserispor 7 transfer yaptı

Kayserispor 7 transfer yaptı

Develi Belediyespor sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Develi Belediyespor sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti İl Başkanı Üzüm, 'Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak'

AK Parti İl Başkanı Üzüm, “Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak”

OSB Başkanı Yalçın, 'Kayseri fuarlar şehri olacak'

OSB Başkanı Yalçın, “Kayseri fuarlar şehri olacak”

DAHA FAZLA
Dünya Temizlik Günü'nde Kayseri'de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Dünya Temizlik Günü’nde Kayseri’de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Şehrin kalbinde 6 bin metrekare yeşil bir yaşam adası kuruluyor

Şehrin kalbinde 6 bin metrekare yeşil bir yaşam adası kuruluyor

Depremin sembol bebeği ve annesi kurtarıcılarına teşekkür etmek istiyor

Depremin sembol bebeği ve annesi kurtarıcılarına teşekkür etmek istiyor

Gençler bir araya geldi, çevreyi temizledi

Gençler bir araya geldi, çevreyi temizledi