Dünya Temizlik Günü'nde Lifos Ormanında çevre temizliği

21 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi, Kayseri Gençlik Merkezi ve AFAD gönüllüleri Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan Lifos Ormanında çevre temizliği yaptı.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü, temiz bir gelecek, temiz bir dünya için farkındalık oluşturuyor. Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan Lifos Ormanında; Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi, Kayseri Gençlik Merkezi koordinesindeki gönüllü gençler ve AFAD gönüllüleri çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

