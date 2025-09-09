Dünya Tenis Turu İkinci Kez Erciyes'te

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yatırım, proje ve girişimleriyle Altın Bayrak ödülü alan Avrupa Spor Şehri Kayseri’de, dünyaca tanınan kayak merkezine ev sahipliği yapan turizmde amiral gemisi marka değeri Erciyes, 12 ay turizm ve spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Erciyes’teki Hisarcık Kapı bölgesinde hizmet veren 12 adet uluslararası standartlardaki sert zemin tenis kortu, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde düzenlenen turnuva, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya Rusya gibi 50 farklı ülkeden yaklaşık 300 profesyonel tenisçiyi ağırlayacak.

“50’ye Yakın Ülkeden 300’e Yakın Sporcu Gelecek”

Turnuvaya dair açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, en son Haziran ayında bir tenis turnuvası düzenlediklerini hatırlatarak, “En son Haziran ayında yine bir tenis turnuvamız vardı. Orada 50’ye yakın ülkeden 500’e yakın sporcu ağırlamıştık. Şimdi o turnuvanın ikinci ayağı ITF onaylı, yine 50’ye yakın ülkeden 300’e yakın sporcu gelecek bu sefer. Bayanlar karşılaşmaları ile müsabakalar başladı. Toplam 5 hafta sürecek. Tekler, çiftler, karma takımlar mücadele edecek. Para ödüllü üstelik bu turnuvamız” şeklinde konuştu.

Erciyes’te pek çok branştan birçok takım ağırladıklarını ifade eden Elcuman, “Gerek kış faaliyetleri gerek yaz faaliyetleri devam ediyor. Şehrimize, ülkemize güzel ekonomik katkılar sağlanıyor. Buradan yatırımcımıza, otel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar dünyaca ünlü birçok sporcuya misafirperverlik gösteriyorlar. Özellikle Kayseri’de tenisin çok geliştiğini biliyorum. Bütün tenis severleri bu müsabakaları izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Megasaray Mount Erciyes Genel Müdürü Ertan Dalkılıç da Megasaray ailesi olarak Haziran ayında başladıkları tenis turnuvasını Eylül ayında devam ettirdiklerini dile getirerek bu tür faaliyetlerin her yıl daha da gelişerek süreceğini söyledi ve Kayseri Erciyes A.Ş.’ye teşekkür etti.

Tenis Severlere Çifte Fırsat: Erciyes’in Eşsiz Doğasında Dünya Tenis Turu

Tenisçiler, hem ITF sıralama puanları kazanmak hem de ATP/WTA yolunda ilerlemek için kıran kırana mücadele edecek.

Uluslararası organizasyon bu yıl 25 Mayıs – 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erciyes’te başarıyla gerçekleştirilmişti.

Aynı yıl içerisinde ikinci kez Erciyes ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Tenis Turu 5 Ekim 2025’te sona erecek.