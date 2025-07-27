Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Kayseri'den katılan Baştuğ, gümüş madalya kazandı
FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Kayseri'den giden ve Atletizm Milli Takımında yer alan Ramazan Baştuğ yarı maratonda gümüş madalya kazandı.
2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları (FISU) Almanya’da devam ediyor. Atletizm Milli Takımımızda yer alan Ramazan Baştuğ yarı maratonda mücadele etti. Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Ramazan, 1:02.35'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Genç sporcu ayrıca Türkiye'nin oyunlarındaki 10'uncu madalyasına imza attı.