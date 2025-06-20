Dünyaca Ünlü Filistinli Müzik Grubu Kayseri’de Konser Verecek

Bu özel etkinlik, sadece sanatsal bir konser değil; aynı zamanda Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çeken, vicdani bir duruşu temsil eden bir dayanışma gecesi olacak.

27 Eylül’de gerçekleşecek prestijli ikinci geceye; Kayseri protokolü, siyasi parti il başkanları ile birçok seçkin davetli protokol düzeyinde katılmak üzere davet edilecek.

Yıllardır işgalin gölgesinde, zulmün ortasında yaşama tutunmaya çalışan Filistin halkının acısı; susturulmak istenen bir halkın, bastırılmış haykırışlarının yankısıdır. Bu gecede, o sessiz çığlık müziğin evrensel diliyle dile gelecek.

Le Trio Joubran’ın her melodisi; yıkılmış evlerin, yetim kalmış çocukların, sabaha umutla uyanmak isteyen bir halkın yüreğinden kopup gelen bir ağıt olacak.

Bu sahnede yalnızca müzik değil, bir halkın hem yasını, hem de yitmeyen umudunu duyacaksınız.

Le Trio Joubran Grubu

Le Trio Joubran ( Arapça : الثلاثي جبران ), geleneksel Filistin müziği çalan bir ud üçlüsüdür . Üçlü, aslen Nasıralı olan ve şu anda zamanlarını Nasıra, Ramallah ve Paris arasında bölüştüren Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşmaktadır . Joubran kardeşler, zengin bir sanatsal mirasa sahip tanınmış bir aileden gelmektedir. Anneleri Ibtisam Hanna Joubran, Muwashahat'ı ( Arap İspanya'sında ortaya çıkan şiirler) söylerken, babaları Hatem , Filistin'in ve Arap dünyasının en ünlü telli çalgı yapımcılarından biridir. İlk ud üçlüsüdürler.

En büyük kardeş Samir Joubran, Joubran Trio'nun kurulmasından yaklaşık on yıl önce, 1996'da başarılı bir müzik kariyerine başladı. Samir, 1996'da beğeni toplayan iki albüm Taqaseem'i , ardından 2001'de Sou'fahm'ı çıkardı . Üçüncü albümü için Samir, küçük kardeşi Wissam'ı düetlerde kendisine eşlik etmesi için davet etti. Bu albüm, Tamaas , 2003'te yayınlandı. Bir turneden döndükten sonra Samir, en küçük kardeşi Adnan ile bir üçlü kurmayı teklif etti. Ağustos 2004'te Paris'teki Lüksemburg Bahçeleri'nde Le Trio Joubran hayata geçti.

Ödülleri:

2009 yılında, Arap Muhr ödülü, Dubai Uluslararası Film Festivali