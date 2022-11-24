Dünyaca ünlü Kangallar, 60 bin ziyaretçi ağırladı

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Kangal ırkını korumak için oluşturulan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi bir yılda 60 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

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  • 24.11.2022 10:34
  • Güncelleme: 24.11.2022 10:34
Dünyaca ünlü Kangallar, 60 bin ziyaretçi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Kangal ilçesinde, Kangal ırkını korumak için oluşturulan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi bir yılda 60 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Sivas’ın Kangal ilçesinde hem Kangal köpeği ırkını korumak hem de sosyal bir alan oluşturmak amacıyla projelendirilen Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi ziyaretçilerini ağırlıyor. Sürü koruma köpeği olarak bilinen Kangal köpeği, birçok özelliğiyle de ilgi dikkat çekiyor. Güçlü yapıları, 2 kilometreye kadar koku alma, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ile dünyanın en iyi koruma ve güvenlik köpeklerinden olan Kangallar, bu merkezde gen ve ırk özelliği bozulmadan yetiştiriliyor. Bu özel köpekleri görmek isteyen 60 bin kişi bir yıl içerisinde bu merkezi ziyaret etti.

“Kangal köpeklerinin ana yurdu Sivas’ın Kangal ilçesidir”

Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi personeli Arif Pir, dünyaca ünlü kangal köpeğinin ana yurdunun Sivas’ın Kangal ilçesi olduğunu belirtip, “Buranın kuruluş sebebi kangal köpeklerinin ırk standartlarında yetiştirilip çoğaltıldığı, ırk neslinin devamını sağlamak için kurulmuş bir alan. Kangal köpeklerinin ana yurdu Sivas’ın Kangal ilçesidir. Bu hayvanlar daha çok sürü köpeği olarak kullanılmıştır. Günümüzde biraz daha bekçi koruma olarak kullanılsa da asıl doğası sürü korumadır, kurtla mücadelesidir ve ana vatanları Kangal ilçesidir. Burada yavru satışlarımız var. Talep olarak da batıdan fabrika sahipleri, doğudan sürü sahipleri talep ediyor” dedi

“Dünyanın her yerinden geliyorlar”

Arif Pir, dünyanın her yerinden yıllık 60 bin kişinin Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezini ziyaret ettiğini ifade edip, “Burada ziyaretler genelde yaz sezonu daha çok oluyor, gurbetçilerimiz ya da uluslararası ziyaretçilerimiz geliyor. Kangal köpeklerinin farklı bir talebi var, aşırı seveni var. Burası yol üzeri olduğu için ziyaretçisi çok. Daha çok şehirlerarası turlar mutlaka ziyaret ediyor. Dünyanın her yerinden Kangal köpeğini ziyarete geliyorlar. Yıllık ortalamama 60 bin ziyaretçi geliyor.

İHA

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