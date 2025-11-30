Dünyada ilk: Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı ile havadan havaya füze ile hedefini vurdu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: “Dünyada ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede. Göklerde ve ötesinde. Tam bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.