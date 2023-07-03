Dünyanın en berrak sularından birine sahip, yerli turistlerin ilgi odağı oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, turistlerin ilgi odağı oldu.

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  • 03.07.2023 10:49
  • Güncelleme: 03.07.2023 10:49
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Dünyanın en berrak sularından birine sahip, yerli turistlerin ilgi odağı oldu
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Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, turistlerin ilgi odağı oldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan 17 metre derinliğe sahip olmasına rağmen içerisinde yüzen balıkların görülebildiği Gökpınar Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ‘Doğal Akvaryum’ olarak da bilinen ve dünyanın en berrak sularından birine sahip olan Gökpınar Gölü, berrak suyu ile dikkat çekiyor. Gölün berrak suyu ve doğanın eşsiz manzarası ziyaretçileri mest ediyor.

‘Dalgıçlara ev sahipliği yapıyor’

Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gökpınar Gölü, dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor. Hem eğitim, hem de tanıtım maksatlı dalış yapılan gölde ziyaretçiler, kayıklara da gezintiye çıkıyor. Yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan göl, evlenecek çiftlerin fotoğraflarına da arka plan oluyor.

Görülmesi gereken doğa harikası ‘Gürün Gökpınar Gölü’

Göle dalış yapmak için gelen Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Gaziantep’ten gelen ANDA Derneği üyelerine dalış eğitimi verdi. Gökpınar Gölü’ne ilk defa geldiklerini belirten dernek üyeleri, doğa harikası Gürün Gökpınar Gölü’nü çok sevdiklerini söylediler.

Sivas Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Alparslan Güler, ANDA Derneği ve AFAD çalışanlarında dalış eğitimi verdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan Doğal Akvaryum diye nitelendirdiğimiz Gökpınar Gölü’nü insanlara tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimize burada keyifli dalışlar yaptırarak mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Yerli turistler de Gökpınar Gölü’nün çok güzel bir yer olduğunu söyleyerek vatandaşları görmeye davet ettiler.

İHA

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