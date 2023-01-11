Dünyanın en büyük doğal gökdelenini 2022 yılında 300 bin kişi ziyaret etti

Nevşehir'de milyonlarca yıl öncesinde oluşan ve daha sonra içi oyularak yaşam merkezi haline gelen ve bugüne kadar ayakta durmayı başaran Kapadokya bölgesinin en büyük Peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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  • 11.01.2023 12:17
  • Güncelleme: 11.01.2023 12:37
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Dünyanın en büyük doğal gökdelenini 2022 yılında 300 bin kişi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de milyonlarca yıl öncesinde oluşan ve daha sonra içi oyularak yaşam merkezi haline gelen ve bugüne kadar ayakta durmayı başaran Kapadokya bölgesinin en büyük Peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Uçhisar Belediyesinin verilerine göre dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan Uçhisar Kalesi’ni 2022 yılında 300 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Cumhuriyet döneminde 1960’lı yıllara kadar Uçhisar halkının barındığı dev peribacası, günümüzde ise bölgeye hâkim 179 metre yüksekliği ile turistlere doğal güzellikleri kuşbakışı izleme imkânı sunuyor.

Kalenin zirvesi Kapadokya’nın kuş bakışı görüleceği tek yerdir. Zirveye çıkıldığında Güvercinlik Vadisi’nden, Avanos’a doğru tüm vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Avanos ve Nevşehir çıplak gözle görülebiliyor.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, “2022 yılı Kapadokya bölgesi açısından oldukça verimli geçti. Turizmcilerimiz 2022 yılını verimli bir şekilde kapattı. 2023 yılının daha da iyi olacağı yönünde çok ciddi bilgilerimiz var. Dünya üzerindeki turizm sirkülasyonu yüzde otuz artacağı yönünde resmi açıklamalar yapıldı. Özellikle İstanbul, Antalya ve Kapadokya bölgesinde bu artışın yüzde elli bandını aşacağını düşünmekteyim. 2023 yılı tüm turizmciler için verimli olacağına inanıyorum” dedi.

Uçhisar kalesinin de turizm açısından ayrı bir stratejik öneminin olduğunu söyleyen Süslü, “Uçhisar kalesi hem bölgenin hem de beldemizin önemli merkezlerinden birisi. Dünyada en büyük peribacası olarak adlandırılan Uçhisar kalesi içerisindeki taş ve ahşap müzeleriyle bulunduğu konum ve seyir merkezi olması açısından önemli bir turizm noktası. 2022 yılında bu kalemizi 300 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu rakamı da oldukça iyi bir ziyaretçi sayısı olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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