Dünyanın en etkili bilim insanları listesine AGÜ'den 3 isim

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Doğan ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Dooyoung Hah, Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P.A. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan Dünyanın en etkili bilim insanları listesi, Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Liste, 100 bin bilim insanın yayınlarına, atıfta bulunan makale sayısı ile kendileri tarafından yayımlanan makale sayısını dikkate alarak hesaplanan, onların akademik etkisini ölçmek için kullanılan bir ölçüm olan h-indeks, hm-indeks, tek yazarlı makale sayısı, tek ve ilk yazarlı makale sayısı, atıf alan makale sayısı gibi kriterler dikkate alındı.

22 bilimsel alan ve 174 alt bilim alanına göre hazırlanan liste Kariyer Boyu Etki ve Yıllık Etki (2020 yılı çalışmalar) olarak iki kategoride belirlendi.

AGÜ’den de üç akademisyen de listeye girme başarısını gösterdi. Bilgi ve iletişim teknolojileri, kablosuz haberleşme ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, çevre ekonomisi, enerji ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yaptığı çalışmalarla Prof. Dr. Eyüp Doğan “Yıllık Etki” (2020 yılı çalışmalar) kategorisinde, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Optoelektronik ve Fotonik çalışmalarıyla da Dr. Dooyoung Hah ise “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde