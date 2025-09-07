Dünyanın en zor sporu belli oldu: Sonuçlar şaşırtıcı

Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, “Masa tenisi üçüncü en zor spor seçilmiştir. Basketbol birinci, buz hokeyi ise ikinci zor spor olarak seçildi” dedi.

Kayseri olarak Süper Lig, 1’inci Lig ve 2’inci Lig’de mücadele ettiklerini belirten Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, “Masa tenisi üçüncü en zor spor seçilmiştir. Basketbol birinci, buz hokeyi ise ikinci zor spor olarak seçildi. Masa tenisinde en kısa sürede karar vermeniz gerekiyor. Bayağı zor bir spor. O nedenle dünyada üçüncü spor olarak seçildi. Mücadele sporu yapanlar reflekslerini geliştirmek için antrenmanlarında bu sporu yapıyorlar. El kol koordinasyonu hızlanıyor. Karar verme süreleri hızlanıyor. Bu da ringde bu sporculara avantaj sağlıyor” dedi.