Dünyanın İlk Hastanesi Kayseri'de Keşfedildi

Melikgazi ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Aziz Basileios, şehirde bir düşkünler yurdu, aşevi ve hastane inşa ettirmiştir. Bu hastane, yataklı tedavi, ücretsiz bakım ve ünlü hekimlerle hizmet vererek, tarih boyunca ilk hastane olarak kabul edilmektedir. Ancak günümüzde yalnızca kalıntıları mevcut olan bu yapı, tarihe kazandırılmayı bekliyor.

Erkiletlioğlu, yapının üzerine inşa edilen gecekonduların kaldırılması ve bölgede kapsamlı bir kazı çalışması yapılması gerektiğini belirtti. “Dünyanın en eski hastanesinin önündeyiz. Daha önce hastaneler yok muydu? Vardı, ancak o dönemde insanlar daha çok tapınaklarda tedavi oluyorlardı” ifadelerini kullandı.

Hastanenin Özellikleri

Erkiletlioğlu, bu yapının neden dünyanın ilk hastanesi olarak değerlendirildiğini şöyle açıkladı:

- Yataklı Tedavi Kurumu: Önceki tedavi yöntemleri, hastaları yatırmadan hizmet veriyordu.

- Ücretsiz Tedavi: Bu hastane, hastalara ücretsiz bakım sunuyordu.

- Profesyonel Hekimler: Basileios, dönemin generallerine, valilerine ve imparatorlara 366 mektup yazarak şehre hekimler davet etti.

Arkeolojik Kazı İhtiyacı

Erkiletlioğlu, hastanenin önemini vurgulayarak, “Bu hastane, Hipokrat ve Galenos’un tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir yerdi. Buranın köklü bir arkeolojik kazıya tabi tutulması gerekiyor” dedi. Ayrıca, Gevher Nesibe Şifahanesi'nin 1206 yılında inşa edildiğini hatırlatarak, bu hastane ile arasında 800 yıl fark bulunduğunu belirtti.

Tarihçi, “Dünya tarihi için çok önemli bir noktadayız. O dönemin kaynakları ve Aziz Basileios'un mektupları burada önemli bilgiler sunuyor” diyerek, bu yapının korunması ve araştırılması gerektiğinin altını çizdi.