Dünyanın sayılı meydanlarından biri olacak, çalışmalar sürüyor

Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak olan Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark projesi hız kesmeden devam ediyor.

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  • 25.07.2023 15:37
  • Güncelleme: 25.07.2023 15:37
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Dünyanın sayılı meydanlarından biri olacak, çalışmalar sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak olan Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark projesi hız kesmeden devam ediyor.

Sivas Belediyesi kentte yaşayan vatandaşların daha kaliteli vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturmak gece gündüz demeden çalışıyor. Eski Numune Hastanesi alanında yeni bir millet bahçesi kazandırılması için ekipler hummalı bir şekilde mesai harcıyor. 57 bin metrekare alana inşa edilen millet bahçesi projesi içerisinde; Festival Alanı, Tematik Bahçe, Millet Kıraathanesi, 250 Araçlık Kapalı Otopark, Basketbol, Futbol ve Fitness gibi alanları yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla tarihi kent meydanı dünyanın sayılı meydanlarından bir haline gelecek.

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hilmi Bilgin, "Tarihe açılacak devasa bir koridor niteliğinde millet bahçesi inşa ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında tarihi eserlerimizi çevreyelen yeni bir yaşam alanını şehrimize kazandıracağız" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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