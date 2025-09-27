Dur ihtarına uymayarak polisin üzerine araç süren şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Oymaağaç Metal Sanayi Civarında yapılan uygulama sırasında dur ihtarına uymayarak ekiplerin üzerine aracını süren B.P.(29) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Oymaağaç Metal Sanayi Civarında araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç yapılan dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca sırasında kaçan aracı durdurmak üzere yol kapaması yapan ekiplerin üzerine aracını sürerek çarpan B.P.(29), kaza yerinde yakalandı. Olayda 1 personel yaralandı.

Araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet seri numarası kazınmış vaziyette ruhsatsız tüfek ve
tüfeğe ait 10 adet kartuş ele geçirildi. B.P.(29), hakkında çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı verildi.

