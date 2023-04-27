Dursun Ataş, İyi Parti mitinginden mutlu

Önceki gün Kayseri'de gerçekleştirilen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gerçekleştirdiği Cumhuriyet Meydanındaki parti mitingi, Kayser milletvekili Dursun Ataş ve İyi partililere umut verdi.

Hafta içi gerçekleştirilmesine rağmen Cumhuriyet Meydanında 10-15 bin kişilik bir kalabalığın takip ettiği İyi Parti Mitingi bu seçim döneminde Kayseri'de gerçekleştirilen ilk meydan mitingi olma özelliğini taşıyor.