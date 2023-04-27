Dursun Ataş, İyi Parti mitinginden mutlu
Önceki gün Kayseri'de gerçekleştirilen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gerçekleştirdiği Cumhuriyet Meydanındaki parti mitingi, Kayser milletvekili Dursun Ataş ve İyi partililere umut verdi.
- 27.04.2023 14:46
- Güncelleme: 27.04.2023 14:46
- 42
Önceki gün Kayseri'de gerçekleştirilen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gerçekleştirdiği Cumhuriyet Meydanındaki parti mitingi, Kayser milletvekili Dursun Ataş ve İyi partililere umut verdi.
Hafta içi gerçekleştirilmesine rağmen Cumhuriyet Meydanında 10-15 bin kişilik bir kalabalığın takip ettiği İyi Parti Mitingi bu seçim döneminde Kayseri'de gerçekleştirilen ilk meydan mitingi olma özelliğini taşıyor.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN