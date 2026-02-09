Dursun Ataş, Toplumun Farklı Kesimleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Ataş, bu buluşmaların önemine vurgu yaparak, “Her gün farklı vesilelerle hemşerilerimizle bir araya geliyor, sorunları dinliyoruz. Bahane üretmek yerine, çözüm üretme anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi. Kayseri'deki sorunlara anında müdahale ettiklerini belirten Ataş, vatandaşların taleplerini de dikkatle not aldıklarını ifade etti.

Hızlı İletişim ve Takip

Milletvekili Ataş, “Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini ve fikirlerini doğrudan dinliyoruz. Çözülmesi gereken konular varsa, ilgili kişi ve kurumlarla hemen irtibata geçiyoruz. Ayrıca Ankara'da da halkımızın huzuru için gerekli konuları takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmette Yarış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalıştıklarını belirten Ataş, “Biz lafla değil, millete hizmet konusunda yarışıyoruz. Sağlıktan eğitime, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar her alanda gayretle çalışıyoruz. Destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğin Güvenlik Gücüyle Buluşma

Dursun Ataş, son olarak Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi’ne öğrenci hazırlayan Lider Besyo Akademi’ni ziyaret etti. Burada, geleceğin polis ve asker adaylarıyla bir araya gelen Ataş, tecrübelerini paylaştı. “Kardeşlerime Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki tecrübelerimi aktardım. Sınav sürecindeki zorlukları ve talepleri üzerine değerlendirmelerde bulunduk” diyerek, adaylara başarı dileklerini iletti.

Sonuç

Dursun Ataş, toplumun her kesimiyle kurduğu bu diyaloglarla, hem Kayseri’deki sorunları çözme hem de gençlerin gelecekteki kariyerlerine katkıda bulunma çabasını sürdürüyor. Bu tür ziyaretlerin, hem toplumsal dayanışmayı güçlendireceği hem de sorunların çözülmesine katkı sağlayacağı vurgulanıyor.