  • Haberler
  • Gündem
  • Dursun Ataş, Toplumun Farklı Kesimleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Dursun Ataş, Toplumun Farklı Kesimleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak, toplumun çeşitli kesimlerinden insanlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Esnaftan sanayicilere, işçilerden çiftçilere ve öğrencilere kadar geniş bir yelpazede görüş alışverişinde bulunan Ataş, sorunları yerinde dinleyerek çözüm yolları arıyor.

Dursun Ataş, Toplumun Farklı Kesimleriyle Buluşmaya Devam Ediyor

Ataş, bu buluşmaların önemine vurgu yaparak, “Her gün farklı vesilelerle hemşerilerimizle bir araya geliyor, sorunları dinliyoruz. Bahane üretmek yerine, çözüm üretme anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi. Kayseri'deki sorunlara anında müdahale ettiklerini belirten Ataş, vatandaşların taleplerini de dikkatle not aldıklarını ifade etti.

Hızlı İletişim ve Takip

Milletvekili Ataş, “Vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini ve fikirlerini doğrudan dinliyoruz. Çözülmesi gereken konular varsa, ilgili kişi ve kurumlarla hemen irtibata geçiyoruz. Ayrıca Ankara'da da halkımızın huzuru için gerekli konuları takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmette Yarış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalıştıklarını belirten Ataş, “Biz lafla değil, millete hizmet konusunda yarışıyoruz. Sağlıktan eğitime, çalışma hayatından sosyal yaşama kadar her alanda gayretle çalışıyoruz. Destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğin Güvenlik Gücüyle Buluşma

Dursun Ataş, son olarak Polis Akademisi ve Milli Savunma Üniversitesi’ne öğrenci hazırlayan Lider Besyo Akademi’ni ziyaret etti. Burada, geleceğin polis ve asker adaylarıyla bir araya gelen Ataş, tecrübelerini paylaştı. “Kardeşlerime Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki tecrübelerimi aktardım. Sınav sürecindeki zorlukları ve talepleri üzerine değerlendirmelerde bulunduk” diyerek, adaylara başarı dileklerini iletti.

Sonuç

Dursun Ataş, toplumun her kesimiyle kurduğu bu diyaloglarla, hem Kayseri’deki sorunları çözme hem de gençlerin gelecekteki kariyerlerine katkıda bulunma çabasını sürdürüyor. Bu tür ziyaretlerin, hem toplumsal dayanışmayı güçlendireceği hem de sorunların çözülmesine katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin nüfusu 1 yılda 6 bin 533 kişi arttı
Kayseri’nin nüfusu 1 yılda 6 bin 533 kişi arttı
İldem'de forkliftli sarraf soygunu
İldem’de forkliftli sarraf soygunu
Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri dahil 24 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Milyarder Başarı Hikayelerinin Perde Arkasını Anlattı
Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, Milyarder Başarı Hikayelerinin Perde Arkasını Anlattı
'Güneşi Uyandıran Adamlar'dan Başkan Yalçın'a Teşekkür
'Güneşi Uyandıran Adamlar'dan Başkan Yalçın’a Teşekkür
Kayseri'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi
Kayseri'de Öğretmenlere Siber Güvenlik Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!