Dursun Gürlek, 'Ayaklı Kütüphaneleri' anlatacak

Talas Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Aylık takvimler halinde devam edecek etkinlikler serisinin Aralık ayındaki ikinci etkinliği 'Ayaklı Kütüphaneler' konulu söyleşi olacak.

PAYLAŞ
  • 13.12.2022 12:47
  • Güncelleme: 13.12.2022 12:52
Dursun Gürlek, 'Ayaklı Kütüphaneleri' anlatacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Aylık takvimler halinde devam edecek etkinlikler serisinin Aralık ayındaki ikinci etkinliği ‘Ayaklı Kütüphaneler’ konulu söyleşi olacak.

Araştırmacı yazar Dursun Gürlek’in konuşmacı olarak yer alacağı programa başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’de düzenlenecek olan program yarın (14 Aralık Çarşamba) saat 13.30’da başlayacak.

Talas Belediyesinin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi bu program da ücretsiz olarak takip edilebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'nin akıllı yazılım sistemleri ile daha hızlı çözümler

Melikgazi'nin akıllı yazılım sistemleri ile daha hızlı çözümler

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz'

ERÜ, Dünyanın En Çevreci 86. Üniversitesi

ERÜ, Dünyanın En Çevreci 86. Üniversitesi

MHP'li Özdemir: 'Türkiye dünyanın merkezi hâline gelmiştir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye dünyanın merkezi hâline gelmiştir'

'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği' Takdir topladı

'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği' Takdir topladı

Mahalledeki çocuklar için kulüp binasını spor salonuna çevirdiler

Mahalledeki çocuklar için kulüp binasını spor salonuna çevirdiler

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

KUMSMALL 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

KUMSMALL 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı

DAHA FAZLA
Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kazada savrulan otomobil ağaca çarparak durabildi

Şehit ailelerinden Candan Erçetin konserine tepki

Şehit ailelerinden Candan Erçetin konserine tepki

Genç dostu Başkan, öğrencilerle buluştu

Genç dostu Başkan, öğrencilerle buluştu

Tırnak yeme alışkanlığının sebebi ve tedavi şekli

Tırnak yeme alışkanlığının sebebi ve tedavi şekli

Dursun Gürlek, 'Ayaklı Kütüphaneleri' anlatacak

Dursun Gürlek, 'Ayaklı Kütüphaneleri' anlatacak