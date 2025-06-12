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Durumundan şüphelenerek durdurulan araçta kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramalarda 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Durumundan şüphelenerek durdurulan araçta kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içerisinde yapılan aramalarda; 2 bin 500 paket  kaçak sigara ele geçirildi. Y.T. (38) isimli şahıs yakalandı. Y.T. hakkında‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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