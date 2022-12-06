Durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen bir şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Mevlana mahallesi Anayurt caddesi üzerinde çalışma yapan Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri İ.D.’yi kontrol etti. Sorgulamasında olumsuzluk olmayan İ.D.’den yapılan üst aramasında ise alüminyum folyaya sarılı halde 2,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İ.D. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.