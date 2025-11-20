Düşen uçağın parçaları Kayseri'de incelenecek

11 Kasım tarihinde Azerbaycan’dan havalanan ve Türkiye’ye gelmesi beklenen C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşerek uçuş ekibi ile birlikte 20 askeri personel şehit olmuştu.

Uçak kazası ile ilgili inceleme başlatılırken uçağa ait enkaz parçalarının Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne getirilerek inceleneceği öğrenildi.

Uçakta bulunan karakutunun çözümlenmesi ile birlikte düşme nedeninin de ortaya çıkması bekleniyor. Uçakla ilgili yapılacak inceleme kapsamında; kutuların çözümünün ve ilk bulgulara ulaşma sürecinin 2 ay kadar süreceği belirtildi.