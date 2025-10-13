Düşük kan değerleri anemiyi işaret ediyor: Erken teşhis önemli

Anemi, kanda yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin bulunmaması durumudur. Bu durum, vücudun oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Sonuç olarak halsizlik, çabuk yorulma, solgunluk, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtiler görülebilir.

Anemi çoğunlukla demir eksikliğinden kaynaklansa da, B12 vitamini ve folik asit eksiklikleri, kronik hastalıklar veya genetik faktörler de neden olabilir. Uzmanlar, belirtiler görüldüğünde hekime başvurulması konusunda dikkat çekiyorken erken teşhisin önemini vurguluyor.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Uzmanlar, kansızlık tedavisinin hastalığın şiddetine göre belirlendiğini ifade ediyor. Başlangıç veya orta evrelerdeki kansızlığı ortadan kaldırmak için demir, B12 ve folik asit takviyeleri yapılıyor.

Bazı ciddi durumlarda ise kan takviyesi yapılması gerekebilir. Tedaviler sıklıkla başarılı bir şekilde tamamlanır ve hasta kalan hayatını normal bir şekilde sürdürmeye devam eder.