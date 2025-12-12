Düşünen Şehir Dergisi okuyucuyla buluştu

Şehrin altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra kadim kentin sosyal anlamda da imarını gerçekleştiren çalışmalara devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, birbirinden dolu içerikleri ile okurlarına sunulan dergilerini kaleme almayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından altı ayda bir yayımlanan, kültür, düşünce ve şehircilik eksenli içerikleriyle dikkat çeken Düşünen Şehir Dergisi 23. sayıya ulaştı.

Felsefeden Sosyolojiye, Mimariden Edebiyata Uzanan Geniş Bir Düşünsel Yelpaze Sunuyor

Birbirinden güzel makalelerle modern yaşamın içinde kaybolan derin anlamları yeniden görünür kılmayı amaçlayan ve özgün bir yayın olarak okurlarıyla buluşan Düşünen Şehir, her sayısında şehre dair bilgileri, felsefeden sosyolojiye, mimariden edebiyata uzanan geniş bir düşünsel yelpaze sunuyor.

23. Sayısında ‘Şehir ve Metafizik’ Teması İşleniyor

23. sayısında dergi, dosya konusu olarak ‘Şehir ve Metafizik’ temasını işliyor. Şehrin yalnızca binalar, yollar ve altyapıdan ibaret olmadığını; aynı zamanda kolektif hafızanın, inancın, kimliğin ve ruhun vücut bulduğu bir anlam mekânı olduğunu ortaya koyan yazılar, söyleşiler ve akademik değerlendirmelerle zenginleşiyor. Düşünen Şehir; metafizik ile gündelik yaşamın kesiştiği noktalarda, modern kentleşmenin felsefi sınavını sorgularken, geçmişten aldığı mirası geleceğe taşımanın yollarını arıyor. Mimarlığın sembolik dili, şehirde varoluşun ontolojik derinliği, mekânın insan ruhundaki karşılığı ve modern dünyanın hızla tükettiği anlam evreni üzerine düşünmeye çağırıyor.

Dikkatle hazırlanmış tasarımı, nitelikli yazar kadrosu ve konulara bütüncül yaklaşımıyla Düşünen Şehir; şehir üzerine düşünenleri, yaşayanları, yönetenleri ve geleceği inşa edenleri aynı masada buluşturan özel bir kaynak niteliği taşıyor. Dergiye dijital ortamda ‘https://www.kayseri.bel.tr/e-dergiler-dusunen-sehir’ adresinden ulaşılabiliyor.