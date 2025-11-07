Dut Kavşağı'na Yeni Çehre

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dut Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Halef Hoca Caddesinde devam eden yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Dut Kavşağı'na Yeni Çehre

Talas’ın en kritik kavşaklarından birisi olan Dut Kavşağı’nda açıklamalar yapan Başkan Yalçın, gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Talasımızın en önemli kavşaklarından birindeyiz, Dut kavşağı çok önemli bir kesişme noktası. Aynı zamanda yazın açılışını  yaptığımız Talas Millet Bahçesi de burada olduğu için trafik açısından çok önem arz ediyor. Burada gerekli düzenlemeleri yapmak için Talas Belediyesi olarak istimlak çalışmalarını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile görüşmelerimiz sonrasında kendisi bizzat buraya gelip incelemelerde bulundu ve bölgenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Çalışmalar sonunda modern ve kullanışlı bir kavşak ortaya çıktı. Yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve personeline teşekkür ediyorum. Talasımıza hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” dedi. 

Yaklaşık 8 milyon liralık yatırım yapılan kavşakta 68 personelle birlikte 2 freze makinesi, 2 greyder, 3 kepçe, 3 finisher, 7 silindir ve 28 kamyonun çalıştığına dikkat çeken Başkan Yalçın, toplam 1.100 m uzunluğundaki yola 3 bin 200 ton asfalt serildiğine de sözlerine ekledi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan, Türkiye Satranç Kupası'na Ev Sahipliği Yapıyor
Kocasinan, Türkiye Satranç Kupası'na Ev Sahipliği Yapıyor
Kayseri İtfaiyesi bir ayda 946 olaya müdahale etti
Kayseri İtfaiyesi bir ayda 946 olaya müdahale etti
Talas Bulvarı'ndaki Kavşak Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Talas Bulvarı'ndaki Kavşak Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Motorin zammı pompaya yansıdı
Motorin zammı pompaya yansıdı
PFDK'dan Kayserispor, Başkanı, Asbaşkanı, Baki Ersoy'a para ve antrenörüne hak mahrumiyeti cezası
PFDK’dan Kayserispor, Başkanı, Asbaşkanı, Baki Ersoy’a para ve antrenörüne hak mahrumiyeti cezası
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!