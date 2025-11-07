Dut Kavşağı'na Yeni Çehre

Talas’ın en kritik kavşaklarından birisi olan Dut Kavşağı’nda açıklamalar yapan Başkan Yalçın, gerçekleştirilen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Talasımızın en önemli kavşaklarından birindeyiz, Dut kavşağı çok önemli bir kesişme noktası. Aynı zamanda yazın açılışını yaptığımız Talas Millet Bahçesi de burada olduğu için trafik açısından çok önem arz ediyor. Burada gerekli düzenlemeleri yapmak için Talas Belediyesi olarak istimlak çalışmalarını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile görüşmelerimiz sonrasında kendisi bizzat buraya gelip incelemelerde bulundu ve bölgenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Çalışmalar sonunda modern ve kullanışlı bir kavşak ortaya çıktı. Yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve personeline teşekkür ediyorum. Talasımıza hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” dedi.

Yaklaşık 8 milyon liralık yatırım yapılan kavşakta 68 personelle birlikte 2 freze makinesi, 2 greyder, 3 kepçe, 3 finisher, 7 silindir ve 28 kamyonun çalıştığına dikkat çeken Başkan Yalçın, toplam 1.100 m uzunluğundaki yola 3 bin 200 ton asfalt serildiğine de sözlerine ekledi.