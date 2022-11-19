Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyon devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soysallı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 AJ 367 plakalı kamyon istinat duvarına çarptı. İstinat duvarına çarpan kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri de hafif yaralanan sürücünün ilk tedavisini yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.