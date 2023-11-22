Duvara çarpıp 70 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sivas'ta duvara çarpan ve 70 metre sürüklenen aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.

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  • 22.11.2023 23:26
  • Güncelleme: 22.11.2023 23:26
Duvara çarpıp 70 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta duvara çarpan ve 70 metre sürüklenen aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Recep Tayyip Erdoğan kavşağında tek taraflı olarak meydana geldi. İ.T. idaresindeki Opel marka 58 ACP 118 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda köprü duvarına çarptı. Çarpışma sonucunda araç 70 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü İ.T. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. İ.T.’ nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Kayseri Gündem
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