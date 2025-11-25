Düvenönü'nde iş yerinde yangın

Olay, akşam saatlerinde Düvenönü mevkii İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı binanın 2. katında bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.