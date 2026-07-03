Düvenönü'nde yaya geçidi yol işaretleri yenilendi
Kayseri'nin merkezinde en çok karşıdan karşıya geçen yaya trafiğinin olduğu caddede sıklıkla bulunan ve yayalara yol vermediği için bir çok sürücünün trafik cezasına maruz kaldığı Düvenönü İnönü Bulvarı üzerinde bulunan yay geçidi uyarı işaretleri yenilendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Düvenönü’nde bulunan yaya geçidi uyarıcı işaretlerinin boyaları yenilenerek, görünürlüğü artırıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yol bakım ve düzenleme çalışmaları kapsamında Düvenönü’nde bulunan yaya geçitlerinin boyalarını yeniledi.
Zamanla silinerek görünürlüğünü kaybeden yaya geçidi çizgileri, ekiplerin gerçekleştirdiği boyama çalışmasıyla yeniden belirgin hale getirildi. Ekipler, yaya geçitlerinde gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarının yanı sıra, sürücülerin dikkatini artırmak amacıyla zemine "Dur, Önce Yaya," gibi çeşitli ifadeler de ekledi. Uyarı yazılarıyla sürücülerin yaya önceliğine dikkat etmeleri hedeflenirken, trafikte farkındalığın artırılması amaçlandı.
Kayserili vatandaşlar yapılan çalışma sayesinde hem yayaların hem de sürücülerin yaya geçitlerini daha rahat fark edileceğini belirtirken trafik güvenliğinin önemini ifade ettiler.