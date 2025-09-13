Duygusal açlık obezite yapar mı?

Duygusal açlık, yalnızlık hissi, stres, kaygı, mutsuzluk ve beraberinde depresyon ile ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle aşırı yiyecek ve içecek tüketmek, bir noktadan sonra kişiyi obez yapabilir.

Genel Cerrahi Uzmanı Murat Molu, yaptığı açıklamada, “Duygusal doyumsuzluk insanı yemeye götürüyor. Bu da duygusal ve fiziksel açlık ile birleşiyor, insanlar aşırı kilo alarak obeziteye kadar gidebiliyor. Tüketim toplumu, sınırsız tüketim var. Özellikle gençler cebini de tüketiyor. Kafeler yoğun, kahveler bitmiyor elde bardak taşınıyor. Covid-19 döneminden sonra gözlemledim, sosyal bir açlık oldu. Daha sonrasında açılma oldu ve kafe, restoran kültürü arttı. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre 2035 yılında dünya toplumunun neredeyse 3’te 2’sine yakını obez ya da kilolu seviyede olacak. Vücutta yağ biriktikçe leptin diye bir hormon salgılanıyor ve bu hormon beynimize tok olduğumuzu söylüyor. Aç kalırsak daha çok salgılanıyor ve yemeğe sevk ediyor” ifadelerini kullandı.