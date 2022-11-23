Düzce merkezli deprem Kayseri’den de hissedildi

Dün gece 04.08 sularında merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 şiddetinde deprem korkuttu. Bazı binalarda hasara sebep olan depremde yaralanmalar da oldu. Düzce’deki sarsıntı, Kayseri’de de hissedildi. Özellikle yüksek katlı binaların üst katlarında oturanlar sarsıntıyı daha fazla hissetti. Kocasinan Yavuz Selim Mahallesinde depremi hisseden vatandaşlar sarsıntı anlarını kameraya aldı. Görüntülerde aydınlatma avizesinin sallandığı görülüyor.

Deprem anında birçok kişi uykuda olduğu için sarsıntıyı hissetmedi.