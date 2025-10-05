Düzenli spor mutluluk hormonunu artırıyor

Sabah uyandığımızda kapalı ve bulutlu bir hava ile karşılaşmak bir çoğumuzun ruh halini etkileyebiliyor. Psikolog Büşra Erdem, güneş ışığının mutluluk hormonu salgıladığının altını çizerek, kapalı bir hava ile güne başlandığında; günlük rutinleri belirlemenin ve açık hava egzersizlerine yer vermenin önemli olduğuna vurgu yaptı. Psikolog Erdem, “Havaların kapalı olması sandığımızdan daha fazla ruh halimizi etkileyebilir. Çünkü güneş ışığı beynimizde serotonin dediğimiz, aslında mutluluk hormonunu salgılar. Ve havalar kapalıyken serotonin hormonu azalır ve melatonin salgımız daha fazla artar. Melatonin hormonunun aslında halk arasında bilinen uyku hormonudur. Bu da bizim daha depresif, daha isteksiz, yaşamdan daha az keyif aldığımız günler yaşamamıza sebep olabilir. Bir diğer önemli nokta, mevsimsel duygu durum bozukluğu dediğimiz, belli mevsim geçişlerinde depresif belirtilerin daha fazla arttığı durum da aslında tam olarak bundan kaynaklanır. Bu gibi havalarda günlük rutinlerimizi daha iyi belirlemek, açık havadan ve güneş ışığından faydalanabildiğimiz kadar faydalanmak, açık hava egzersizlerine yer vermek çok önemlidir. Çünkü düzenli egzersiz ve spor da yine mutluluk hormonunu artırdığı araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır” şeklinde konuştu.