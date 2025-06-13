E-38, Babalar Günü İçin Özel İndirimler Sunuyor

Kayseri'de faaliyet gösteren e-ticaret platformu e-38, Babalar Günü'ne özel olarak markalı ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya, kullanıcıların özel günlerde sevdiklerine anlamlı hediyeler alabilmesi için cazip fırsatlar sunuyor.

E-38, Babalar Günü İçin Özel İndirimler Sunuyor

KAYMEK çatısı altında hizmet veren e-38, yaklaşık 200 ülkeye ulaşarak e-ihracat alanında önemli bir adım atmış durumda. Üretim ve istihdama destek olma vizyonuyla hareket eden platform, özel günlerde düzenlediği kampanyalarla tüketicilere çeşitli avantajlar sağlıyor.

Babalar Günü kapsamında sunulan %20 indirim, el emeği ürünler de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Ayrıca, KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen özgün eserler de platformda yer alarak, hem üreticilere destek hem de alıcılara eşsiz hediyeler sunuyor.

Bu kampanya ile e-38, hem yerel üreticilere fırsatlar tanırken hem de tüketicilerin özel günlerini daha anlamlı kılmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Aynı araçta bulunduğu kadını bıçakla yaralayan şahsa 13 yıl 4 ay hapis
Aynı araçta bulunduğu kadını bıçakla yaralayan şahsa 13 yıl 4 ay hapis
Başkan Şahin, kişisel sağlık verilerinin güvenli olmadığını dile getirdi
Başkan Şahin, kişisel sağlık verilerinin güvenli olmadığını dile getirdi
Kayseri'de 3 çocuk annesi kdın kene kurbanı oldu
Kayseri'de 3 çocuk annesi kdın kene kurbanı oldu
120 Aile Ev Hayaline Kavuştu
120 Aile Ev Hayaline Kavuştu
Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Trafiği
Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Trafiği
'Eğer biz omuz omuza vermezsek, yarın Siyonistlerin hedefinde Anadolu olacaktır'
'Eğer biz omuz omuza vermezsek, yarın Siyonistlerin hedefinde Anadolu olacaktır'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!