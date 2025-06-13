E-38, Babalar Günü İçin Özel İndirimler Sunuyor

KAYMEK çatısı altında hizmet veren e-38, yaklaşık 200 ülkeye ulaşarak e-ihracat alanında önemli bir adım atmış durumda. Üretim ve istihdama destek olma vizyonuyla hareket eden platform, özel günlerde düzenlediği kampanyalarla tüketicilere çeşitli avantajlar sağlıyor.

Babalar Günü kapsamında sunulan %20 indirim, el emeği ürünler de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Ayrıca, KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen özgün eserler de platformda yer alarak, hem üreticilere destek hem de alıcılara eşsiz hediyeler sunuyor.

Bu kampanya ile e-38, hem yerel üreticilere fırsatlar tanırken hem de tüketicilerin özel günlerini daha anlamlı kılmayı hedefliyor.