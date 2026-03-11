E-38'den Kayseri'nin Online Tanıtımına Katkı

2 farklı yabancı dil seçeneği ile dünyaya açılan ve Kayseri’ye özgü temaların yanında her türden sanatsal ürün içeriği ile gerek KAYMEK’teki kursiyerlerin ortaya koyduğu sanat eseri ürünleri, gerekse diğer el emeği ürünlerin pazarlanmasına aracılık ediyor.

Yerli ve milli yazılım ile yaklaşık 200 ülkeye hitap eden e 38, birbirinden farklı ve değerli el emeği olan 900’den fazla ürün ile insanlara hizmet veriyor.

Her Türlü İmkân ve Kolaylık ile Hem Tanıtım Hem Kazanım

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesinde hizmet veren e 38, ürünlerinde hızlı kargo, kapıda ödeme, taksit imkânı, 14 gün içinde iade ve tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı ile hem şehri tanıtım hem şehre kazanım sağlıyor.

Kadın Kooperatiflerine Destek

Kayseri’de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi dayanışması ile sayıları her geçen gün artan ve gayretleri ile adeta göz dolduran üretime yönelik kurulan kadın kooperatifleri için de ayrı bir bölüm tahsis eden e 38, burada kadın kooperatiflerinin birbirinden farklı el işçiliği kilim, çanta, cüzdan, tablo, takı, kupa bardak, kemer, bez bebek, vazo gibi ürünleri dünyaya tanıtarak satışına aracılık ederken, böylelikle kadın emeğinin simgesi olan kadın kooperatifleri ile üyelerine ve şehir ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Sanata, Kültüre, Üretime, Ekonomiye ve Şehre Katkı

E 38’deki özel tasarım ürünler bölümünde ise Kayseri’ye özgü coğrafi, doğa ve tarih değerleri gibi olgular bir tişört baskısı ile filografi tablo, rölyef, el işçiliği gibi şekillerde resmedilerek hem sanata hem kültüre hem üretime hem ekonomiye ve hem de şehrin tanıtımına olmak üzere kapsamlı bir kazanç sağlıyor. Kayseri’ye özgü Soğanlı Bez Bebeklerinin de yer aldığı e 38 Kayseri’yi tanımak isteyenlere fırsat niteliğinde olurken, sanatın hemen her türü de bu platformda somutlaşmış bir şekilde insanların beğenisine sunuluyor.

Dekorasyon, ev tekstili, giyim, hediyelik eşya, takı & mücevher, özel tasarım ürünler, kadın kooperatifleri ve blog bölümlerinin yer aldığı online satış platformunda yüzlerce ürün yer alıyor.