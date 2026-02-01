E-Devlet 68 milyon kullanıcıya ulaştı
E-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısı 2010'dan 2025'e yaklaşık 35 kat artarak 68,2 milyona ulaştı sisteme en yoğun katılım 25-34 yaş grubundan gelirken, kullanıcıların büyük bölümü SMS şifresi ve şifre zarfı ile kayıt oluşturdu.
Adalet, sosyal güvenlik ve sigorta, sağlık, ulaştırma, eğitim ile çevre ve şehircilik gibi birçok alanda kamu hizmetlerinin sunulduğu e-Devlet Kapısı’nın kullanıcı sayısı yıllar içinde artış gösterdi. 2010 yılında 1 milyon 955 bin 675 olan kullanıcı sayısı, 2015’te 25 milyon 768 bin 832’ye yükseldi. 2015-2025 döneminde ise yaklaşık 2,6 kat artarak 68 milyon 193 bin 133’e ulaştı.
Kullanıcıların 33 milyon 994 bin 691’i SMS şifresi, 30 milyon 928 bin 415’i yurt içi şifre zarfı, 2 milyon 500 bin 25’i internet bankacılığı, 556 bin 844’ü yurt dışı şifre zarfı, 185 bin 258’i e-imza, 25 bin 980’i mobil imza ve 1883’ü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile sisteme kayıt oluşturdu.
e-Devlet Kapısı’ndan yararlananların yaş dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş grubunda 9 milyon 939 bin 752, 25-34 yaş grubunda 14 milyon 135 bin 508, 35-44 yaş grubunda 13 milyon 667 bin 926, 45-54 yaş grubunda 12 milyon 352 bin 777, 55-64 yaş grubunda 9 milyon 178 bin 281 ve 65 yaş üstünde 8 milyon 918 bin 889 kişinin yer aldığı görüldü.