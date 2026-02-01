E-Devlet 68 milyon kullanıcıya ulaştı

Adalet, sosyal güvenlik ve sigorta, sağlık, ulaştırma, eğitim ile çevre ve şehircilik gibi birçok alanda kamu hizmetlerinin sunulduğu e-Devlet Kapısı’nın kullanıcı sayısı yıllar içinde artış gösterdi. 2010 yılında 1 milyon 955 bin 675 olan kullanıcı sayısı, 2015’te 25 milyon 768 bin 832’ye yükseldi. 2015-2025 döneminde ise yaklaşık 2,6 kat artarak 68 milyon 193 bin 133’e ulaştı.

Kullanıcıların 33 milyon 994 bin 691’i SMS şifresi, 30 milyon 928 bin 415’i yurt içi şifre zarfı, 2 milyon 500 bin 25’i internet bankacılığı, 556 bin 844’ü yurt dışı şifre zarfı, 185 bin 258’i e-imza, 25 bin 980’i mobil imza ve 1883’ü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile sisteme kayıt oluşturdu.

e-Devlet Kapısı’ndan yararlananların yaş dağılımına bakıldığında, 15-24 yaş grubunda 9 milyon 939 bin 752, 25-34 yaş grubunda 14 milyon 135 bin 508, 35-44 yaş grubunda 13 milyon 667 bin 926, 45-54 yaş grubunda 12 milyon 352 bin 777, 55-64 yaş grubunda 9 milyon 178 bin 281 ve 65 yaş üstünde 8 milyon 918 bin 889 kişinin yer aldığı görüldü.